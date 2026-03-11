Дирижер Петр Гайдуков погиб после лыжной прогулки со спутницей в Карелии

Погибший в Карелии 34-летний дирижер хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова Петр Гайдуков отправился на лыжную прогулку по Ладожским шхерам вместе со спутницей. Об этом сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Петра Гайдукова Фото: Соцсети Петра Гайдукова

По данным издания, в какой-то момент во время маршрута она оставила мужчину одного и пошла дальше. Девушка добралась до рыбацкой заимки, где переночевала, затем дошла до материка, уехала в Петербург и уже оттуда подала заявку на поиски.

Тело Петра Гайдукова обнаружили на берегу среди камней примерно в 300 м от места, где спутники расстались. По информации издания, на момент обнаружения он еще был жив. Обстоятельства произошедшего и официальную причину смерти еще предстоит установить.

О гибели музыканта стало известно 10 марта. Петра Гайдукова искали экстренные службы, волонтеры и добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и МОО «Спас Северо-Запад», в том числе с использованием аэролодки и снегоходов.

Петр Гайдуков родился в Ленинграде в 1991 году, окончил музыкальный колледж имени Римского-Корсакова и консерваторию по классу хорового дирижирования. Также он снимался в клипе группы Shortparis на песню «Яблонный сад».

Артемий Чулков