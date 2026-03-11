Директор кемеровского стадиона «Химик» обвинен в присвоении бюджетных средств

Директор стадиона «Химик» в Кемерове обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в УФСБ России по Кузбассу. Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с августа 2025-го по февраль 2026 года фигурант дела систематически похищал денежные средства, поступавшие от граждан за аренду ледовой арены и проведение массовых катаний. Директор стадиона обвиняется в присвоении более 1,5 млн руб.

По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски. Правоохранители изъяли более 400 тыс. руб., а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для следствия. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Михаил Кичанов