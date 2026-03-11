Антициклон прогреет Петербург до +10 градусов

Погоду в Санкт-Петербурге 11 марта продолжит определять северная периферия антициклона. В связи с этим в городе ожидается переменная облачность, осадков не будет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Столбики термометров в Северной столице покажут +8…+10 градусов, в Ленинградской области — +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг, 12 марта, пройдут небольшие дожди. Ночью — +2…+4 градуса, днем — +8…+10 градусов.

Артемий Чулков