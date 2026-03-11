Виктор Анисимов возглавил нижегородское министерство науки и высшего образования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Виктора Анисимова министром науки и высшего образования региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов

Фото: Правительство Нижегородской области Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов

Виктор Анисимов родился в 1973 году в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. С 1996 по 2012 год трудился в вузе на различных должностях на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности. С 2012 по 2014 год работал на кафедре общей, неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии в Кубанском государственном университете (Краснодар).

С 2014 по 2023 год господин Анисимов работал в различных коммерческих структурах на должностях инженера, руководителя службы охраны труда, преподавал в Краснодарском многопрофильном институте дополнительного образования и руководил в нем центром дополнительного профобразования. Также занимал пост директора унитарной некоммерческой организации «Кубанский научный фонд». С конца 2025 года работал помощником губернатора Краснодарского края.

Министерство науки и высшего образования Нижегородской области появилось в структуре правительства в 2026 году, оно входит в блок замгубернатора Егора Полякова. Курирует деятельность министерства заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева.

