На два года условно осудили подростков за поджог офиса ОНФ в Абакане

Абаканский горсуд вынес приговор в отношении двух подростков по делу о поджоге отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Абакане (Хакасия). Подсудимых 17 и 18 лет признали виновными в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и назначили по два года условно, сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 28 марта прошлого года фигуранты дела подожгли офис ОНФ. Ущерб от их действий составил более 2 млн руб. В ходе допроса они пояснили, что согласились на преступление за денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров.

О задержании злоумышленников стало известно 30 марта. На момент совершения преступления им было 17 и 16 лет.

Александра Стрелкова