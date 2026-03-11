На трамвайном маршруте №3 в Саратове начались испытания «Витязей»

На линии реконструированного трамвайного маршрута №3 в Саратове начался этап технической обкатки подвижного состава. Об этом сообщил Telegram-канал «Володин-Саратов».

Фото: t.me / volodin_saratov

По участку от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо курсируют новые трехсекционные трамваи «Витязь». Испытания необходимы для проверки состояния рельсового полотна и контактной сети перед вводом линии в эксплуатацию, отмечается в публикации.

Всего для работы на маршруте приобретено 16 трамваев. Пять составов уже доставлены в город, поставка оставшихся 11 единиц ожидается до конца марта.

Запуск пассажирского движения на первом этапе — от 6-й Дачной до депо — намечен на март этого года. Второй этап реконструкции, который включает в себя участок до Детского парка и обводной путь через Мирный переулок, планируется завершить к октябрю.

Рустам Гайфуллин