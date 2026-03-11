Жилой квартал «Мечта» формирует новый малоэтажный кластер в пригороде Новосибирска

Интерес к малоэтажной застройке в пригородах Новосибирска в последние годы стабильно растет. Покупатели все чаще рассматривают альтернативу плотным высотным районам, отдавая предпочтение более камерной среде и меньшей нагрузке на инфраструктуру. Формат четырехэтажных домов позволяет создать более приватное пространство и снизить плотность проживания, что становится одним из ключевых факторов при выборе жилья для семей с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено СЗ «Биография» Фото: Предоставлено СЗ «Биография»

Группа компаний «Гелеон» в 2012 году задала вектор комплексного развития территории и сформировала комфортную среду для загородной жизни. Почти за 14 лет в Каменке выросли современные и комфортабельные коттеджные поселки «Близкий», «Гармония» и «Скандинавия», а сегодня жилой квартал «Мечта» становится логичным продолжением уже сложившегося и востребованного пространства.

По словам руководителя строительной компании «Гелеон» Александра Матиса, развитие началось с создания базовой инфраструктуры.

Фото: Предоставлено СЗ «Биография»

«Когда мы пришли на эту территорию, здесь практически ничего не было. Мы начали с подведения коммуникаций, строительства дорог, детских площадок и спортивных объектов. Со временем люди оценили локацию, и район стал активно заселяться»,— рассказывает Александр Матис.

За десять лет существенно расширилась улично-дорожная сеть, появились новые социальные объекты.

Фото: Предоставлено СЗ «Биография»

Локация в Каменке уже сегодня предлагает жителям полноценную инфраструктуру для комфортной жизни. Прямо у первой очереди жилого комплекса «Мечта» расположен новый действующий детский сад. Предусмотрен участок под строительство школы, а до ближайшего образовательного учреждения сейчас можно добраться всего за несколько минут на авто.

Такое же время занимает дорога до озера Каменка с пляжным комплексом — популярного места летнего отдыха для всей семьи. В шаговой доступности находится лесной массив, где можно гулять, заниматься спортом или собирать грибы. В перспективе застройщик собирается благоустроить часть лесной территории и превратить ее в парк, дополнив природное окружение продуманными зонами отдыха.

Фото: Предоставлено СЗ «Биография»

Новый этап развития территории — город - сад «Мечта». Проект реализуется на участке площадью около 60 гектаров и включает поэтапную застройку с сооружениями цельной и продуманной жилой среды. Первая очередь включает восемь кирпичных домов на 192 квартиры. Сдача первой очереди запланирована в 2026 году.

Как отмечает Александр Матис, малоэтажный формат выбран осознанно.

«В одном доме всего 24 квартиры, по шесть на этаже. Люди знают соседей сверху, снизу, справа и слева. Мы продвигаем идею добрососедства, а это прежде всего безопасность и комфорт. В домах на 200 квартир выстроить такие связи практически невозможно»,— подчеркивает он.

Планировочные форматы ориентированы преимущественно на семейную аудиторию. В квартале представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе просторные варианты на первых этажах. Во многих из них предусмотрены террасы, которые можно использовать как дополнительную зону отдыха на открытом воздухе.

На третьих этажах запроектированы двухуровневые квартиры с антресолью. Такое решение позволяет организовать дополнительное пространство для кабинета, игровой или зоны отдыха и усиливает ощущение объема за счет высоты помещения и панорамного остекления.

Внутренняя территория квартала организована по принципу ограниченного автомобильного движения. Уже в первой очереди реализованы прогулочные аллеи, современные детские площадки для разных возрастов и спортивная зона. По оценке девелопера, большое внимание уделяется качеству озеленения и формированию комфортной среды для ежедневного использования.

Фото: Предоставлено СЗ «Биография»

Важным фактором остается транспортная доступность. Каменка граничит с Октябрьским и Дзержинским районами Новосибирска, дорога до центра города занимает около 30 минут, до станции метро «Березовая роща» — порядка 18 минут на автомобиле при стандартной загруженности. При этом район сохраняет характеристики пригорода с меньшей плотностью и более спокойной средой.

Каменка постепенно переходит от формата индивидуальной застройки к более организованной жилой структуре, сохраняя при этом главное преимущество локации — природный контекст. Для многих семей именно возможность жить рядом с лесом и водой, не теряя связи с городом, становится решающим аргументом.

«Мечта» развивается в этой логике — как малоэтажный квартал, встроенный в существующий ландшафт и рассчитанный на спокойный, размеренный ритм. Такой формат отвечает растущему спросу на более экологичную и предсказуемую среду проживания.

Контактная информация: Застройщик ООО СЗ «Биография», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с 214-ФЗ. Сайт: https://mechta-nsk.ru/ Телефон: +7 (383) 383 50 79 Соц. сети: ВКонтакте Telegram

ООО СЗ «Биография» | ИНН 5406830883