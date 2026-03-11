Четыре уроженца Челябинской области попали в список миллиардеров мира

В список богатейших людей мира 2026 года по версии Forbes попали четыре миллиардера-уроженца Челябинской области: Виктор Рашников, Сергей Студенников, Андрей Комаров и Игорь Рыбаков.

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников с состоянием 9,3 млрд долларов занял 19-е место среди соотечественников и 372-е — среди миллиардеров всего мира. Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников вместе с семьей оказался на 59-ой позиции в России и на 1913-й — в мире. Их состояние оценивается в 2,2 млрд долларов. Бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров расположился на 98-м месте среди соотечественников и на 2600-м — среди мировых миллиардеров. Его активы оценили в 1,5 млрд долларов. Совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков занял 110-ю позицию в России и 2712-ю — в мире с состоянием 1,4 млрд долларов.

Виталина Ярховска