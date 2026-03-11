Георгий Кочкин: «Нам не все равно, где и как живут наши дети»

В конце февраля 100% долей ООО «ПКК на Закаменной» стали принадлежать ООО «СК «ТехСтрой», которое входит в Строительную группу «Развитие». Генеральный директор компании «ТехСтрой» Георгий Кочкин руководит рядом производственных площадок группы, является ее директором по строительству, а также руководителем социальных проектов компании. Он рассказал о производственной стратегии «Развития», а также о том, почему социальная программа должна быть неотъемлемой частью любого бизнеса, ориентированного на долгосрочную работу.

Стратегия – устойчивость

– Георгий Александрович, ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной» – не единственное промышленное предприятие, входящее в СГ «Развитие». Какие еще производственные мощности есть в группе?

– ООО «ПКК на Закаменной» стало вторым кирпичным заводом, который приобрела СГ «Развитие». Около года назад в состав группы вошло березниковское АО «Меакир», производящее примерно 32 млн штук кирпича в год. Сегодня для пермской площадки разрабатывается инвестиционная программа модернизации оборудования, на березниковском заводе такая программа уже реализуется. Предполагается, что завод «ПКК на Закаменной» сосредоточится на производстве лицевой керамики и клинкера. Наша задача – создание новых видов продукции, востребованных рынком и важных с точки зрения импортозамещения.

Помимо кирпичных заводов, в состав СГ «Развитие» входит завод «ЖБИ Стройиндустрия», который производит широкую линейку железобетонных изделий. Осенью прошлого года стартовало производство на заводе «Хайпекс», который выпускает трубы для тепло- и водоснабжения. Создание «Хайпекса» является приоритетным российским инвестпроектом, который реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ и краевого правительства. Трубная продукция также выполняет важную функцию импортозамещения после ухода с российского рынка ряда западных брендов. Есть у группы и крупный участок добычи и производства нерудных материалов с лицензией и разведанными запасами на объемы более 30 млн тонн.

– Более десяти лет СГ «Развитие» была известна как девелопер. В чем цель такого поворота в сторону создания собственного производства стройматериалов?

– Первая цель – наша собственная устойчивость. Все мы видим, какие серьезные колебания происходят на рынке. Меняются правила игры в сфере жилой недвижимости. Идет постоянное колебание цен и общей конъюнктуры на рынке стройматериалов. Создание собственной производственной базы позволяет, во-первых, гарантированно обеспечивать стройматериалами свои объекты, во-вторых – контролировать качество и цены. Кроме того, продукция наших заводов пользуется хорошим спросом на рынке.

СГ «Развитие» действительно начинала как девелопер в сфере жилой недвижимости. Но с годами, наращивая свои компетенции, осваивая новые технологии, приобретая современную технику и оборудование, мы достигли уровня, при котором можем выполнять заказы на строительство любой сложности.

Да, строительство жилой недвижимости по-прежнему в приоритете. Но одновременно в портфеле наших проектов – спортивные комплексы и коммерческие здания, общественные центры и объекты в сфере образования, крупные промышленные корпуса для оборонных заводов и инженерные сооружения в сфере ЖКХ. Около 70% стройматериалов для наших строек сегодня изготавливается на предприятиях, входящих в состав группы.

Вторая цель – это устойчивость всей региональной экономики. Пермский край – промышленный регион. Мы хотим, чтобы наряду с широко известными производствами продуктов химии, нефтехимии, минеральных удобрений развивалось и пермское производство стройматериалов. Некоторое время назад мы все с болью наблюдали, как один за другим закрываются наши заводы. Сегодня идет обратная тенденция: промышленность вновь растет. Это радует, и вдвойне радует, что мы вносим свой вклад в эти процессы.

Например, продукция завода «ЖБИ Стройиндустрия» применяется при строительстве самых разных объектов в других регионах. Большой объем изделий ЖБИ завод сейчас направляет на строительство двух новых цехов предприятия «ОДК-СТАР» и складского здания для компании «Уралподшипник-Пермь», которые как подрядчик возводит СГ «Развитие» – и это тоже наш вклад в возрождение региональной промышленности. Наши трубы под брендом HIPEX поставляются не только более чем в десяток регионов страны, но и выходят на рынок Республики Беларусь.

Прочность общественной ткани

– Вносить вклад в устойчивость региональной экономики – звучит амбициозно. Но зачем это нужно самой группе «Развитие», помимо понятной задачи по реализации своей продукции?

– Никто из нас не живет в вакууме. Любой человек или компания имеют тысячи связей. Они не всегда заметны – как мы не замечаем воздух, которым дышим. Но если рвется какая-то связь – страдает вся ткань структуры нашего общества.

Это легко понять на простом примере в нашей отрасли: дефицит квалифицированных кадров, характерный для всех предприятий. Уход всего одного сварщика или каменщика создает проблему для десятков других работающих в компании людей. Если масштабировать этот пример на регион, то закрытие какого-нибудь предприятия – это не просто потеря налогов в бюджет, а социальная проблема: многие люди теряют работу, в их семьях падает уровень жизни, снижается их потребительская активность, общая уверенность в завтрашнем дне.

На наших строительных и производственных площадках заняты сотни людей. Они стабильно получают зарплату, которая регулярно индексируется, имеют социальные гарантии и поддержку от работодателя в сложных ситуациях. В свою очередь, руководство группы может на них рассчитывать в своих планах. И эта взаимосвязь выгодна всем.

– Ваша вторая должность в СГ «Развитие» – руководитель социальных проектов. Что это за проекты и для чего они нужны самой группе?

– В нашей социальной программе есть несколько направлений. Но базовыми являются те, которые ориентированы на создание фундамента нашего здорового будущего. Это поддержка спорта, прежде всего детского, а также проектов по здоровому образу жизни и улучшению экологии.

Среди наиболее известных наших проектов – системная поддержка детского футбола. Мы помогаем детским спортивным клубам. СГ «Развитие» является генеральным партнером проведения турнира по детскому футболу «Кубок губернатора Пермского края». В прошлом году турнир получил статус международного – среди примерно сорока команд были ребята из стран СНГ.

Сегодня мы приступили к реализации приоритетного краевого инвестпроекта – строительства крупного спорткомплекса с футбольным полем «Развитие Арена». Здесь будет обеспечена возможность бесплатных занятий спортом для детей. Помогаем мы в организации футбольных турниров районного значения.

Кроме того, регулярно помогаем в организации и проведении экологических акций в районах города. По просьбе руководства ГКБ №4 отремонтировали входную группу в больнице. Строили водопровод и канализацию для Собора святых Петра и Павла – это, кстати, первое каменное здание в Перми, его строительство началось еще в 1757 году. Построили общественный центр в Кировском районе Перми, и сегодня строим еще два, а также возводим новый спортзал для школы №79.

Все это разные проекты, разные механизмы их реализации, но в целом социальное направление – это уже, по сути, наша каждодневная работа.

Для чего такие проекты нужны нашей группе? Логика здесь ровно та же – повышение нашей общей устойчивости. Чем меньше вокруг социальных проблем – тем больше в обществе уверенности в будущем. А планы людей на будущее – это и есть основа движения всей экономики. Ведь если нет будущего – незачем стараться купить новую квартиру, заниматься карьерным ростом, заводить семью и растить детей.

– Почему именно вы стали в группе руководителем этого направления?

– Можно сказать, так сошлись звезды. В моей семье растут дети – дочь Алиса и сын Рома. Я с самого раннего возраста старался привить им любовь к спорту. Сегодня Алиса – победительница первенства России по конному спорту, член сборной России, таких всего двое в стране в возрасте 13 лет. Рома занимается футболом. И я, конечно, постоянно общался с тренерами, руководством спортивного клуба, интересовался условиями, помогал чем мог.

Дальше – больше. Мои коллеги и товарищи Алексей Раев и Николай Булатов – депутаты Пермской городской думы. На протяжении всего созыва я помогал им в их работе в избирательных округах. Как-то Алексей попросил поучаствовать в организации районных футбольных турниров: «Ты разбираешься в этом, у тебя много знакомых тренеров, помоги сделать все достойно и по правилам». Все получилось, и потом такие турниры стали традицией. Не раз я помогал им при организации субботников, спортивных и экологических акций, в решении каких-то срочных вопросов благоустройства.

То есть на протяжении долгого времени я был погружен в эти социальные проекты. Потом у нас возникло понимание, что эту работу нужно систематизировать, создав социальную программу СГ «Развитие». И то, что общим решением мне поручили вести это направление, выглядело уже совершенно логично.

– Говоря о социальной программе, вы назвали в том числе довольно масштабные и наверняка затратные проекты. Все ли руководство группы разделяет ваше мнение о необходимости такой работы?

– Вы правы в том, что эта работа иногда влечет серьезные затраты. Но мы изначально и не рассматриваем такие проекты как коммерческие. Тут совершенно другой подход, в котором мы действительно единодушны.

Дело в том, что СГ «Развитие» – чисто пермская компания. Все ее учредители и руководители родились и выросли в Перми. Мы не росли с золотыми погремушками в руках и на своих примерах знаем, как трудно бывает обычной рабочей семье поднять и воспитать детей.

Мы живем и работаем в Перми и намерены работать здесь еще долгие годы. Здесь растут наши дети, и нам не все равно, есть ли в Перми для них и их сверстников условия для творческого развития, занятий спортом, интересного досуга. Нам не все равно, каким мы оставим им город в будущем.

Поэтому ответ тут простой: мы делаем это, потому что хотим и можем. Кто-то же должен это делать, не так ли?

