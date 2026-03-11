Заключен контракт на строительство детской школы искусств в Ордынском

Управление капитального строительства Новосибирской области заключило контракт на строительство детской школы искусств в р.п. Ордынское с ООО ПКФ «Агросервис». Стоимость соглашения составила 939,9 млн руб. при начальной — 1,05 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Трехэтажное здание площадью более 5 тыс. кв. м должно быть построено до конца 2028 года.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, здание вместит два зрительных зала — на 240 и 70 мест, библиотечно-информационный центр, помещения для занятий музыкой, хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством, а также театральным искусством. Финансирование работ ведется за счет федерального и регионального бюджетов.

За подряд боролись еще два участника, имена которых не раскрываются. Они предлагали выполнить работы за 1,049 млрд руб. и 933,6 млн руб.

ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в Новосибирске в 1992 году и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Сергей Григорьев также является единственным владельцем компании. По данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка предприятия составила 1,36 млрд руб., что на 34% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 42%, до 114,6 млн руб. Компания является исполнителем 183 госзакупок на общую сумму 22 млрд руб.

Лолита Белова