«Парма» проиграла питерскому «Зениту»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» в Санкт-Петербурге уступила местному «Зениту». Итог поединка 74:64 в пользу хозяев площадки, которые оформили восьмую победу в турнире подряд.

У пермской команды отличился американский защитник Виктор Сандерс, который во второй половине четвёртой четверти был удалён за пять фолов. На его счету 18 очков, три подбора, восемь передач, четыре перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

Пока подопечные Евгения Пашутина продолжают оставаться на пятой строчке турнирной таблицы и уже 13 марта сыграют на выезде с «Уралмашем» который идет шестым.