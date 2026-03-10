Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Соответствующее сообщение опубликовало МЧС.

Пензенцев призывают сохранять спокойствие. Не выходите на улицу и не подходить к окнам дома. Телефон экстренных служб: 112.

Об опасности украинских дронов в прошлый раз предупреждали жителей Волгоградской области минувшей ночью. ЧП не случилось. Позавчера, в ночь с 7 на 8 марта, в регионе сбили один беспилотник самолетного типа.

Дарья Васенина