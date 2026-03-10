«Ак Барс» обыграл «Спартак» 4:1 в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева повели в счете уже на пятой минуте: Александр Хмелевский замкнул прострел Степана Фальковского. На 14-й минуте та же связка сработала повторно — Александр Хмелевский оформил дубль, отправив шайбу под перекладину.

Во втором периоде Илья Карпухин увеличил преимущество «Ак Барса» до трех шайб, поразив ближнюю девятку после контратаки. В третьем периоде Артём Галимов реализовал большинство. За пять минут до сирены Никита Холодилин отыграл одну шайбу за «Спартак».

«Ак Барс» набрал 88 очков в 63 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Спартак» с 74 очками идет восьмым на Западе. 13 марта казанцы завершат домашнюю серию игрой с ХК «Сочи».

Анар Зейналов