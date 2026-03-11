Удмуртия примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях

11 и 12 марта в Удмуртии пройдут Всероссийские командно-штабные учения, в ходе которых спасатели отработают действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тренировки будут проводиться во всех муниципальных образованиях республики, с основными мероприятиями в Ижевске и Якшур-Бодьинском районе около п. Канифольный.

Жителей просят не волноваться при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб, так как учения являются плановыми.

Анастасия Лопатина