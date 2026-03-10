УНИКС обыграл МБА-МАИ со счетом 89:56 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 89:56 в пользу гостей.

Счет в первом тайме составил 17:11, во втором — 26:16, в третьем — 22:19, в четвертом — 24:10. Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм, набравший 19 очков за УНИКС.

После этой победы УНИКС поднялся на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 26 выигранными матчами. МБА-МАИ, одержав 14 побед, занимает седьмую позицию.

Влас Северин