Нелегальное проживание в Петербурге обернулось для египтянина разлукой с семьей

Смольнинский районный суд отказал гражданину Египта Мохамеду Рами в иске к полиции, потребовав признать незаконным запрет на въезд в Россию, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как выяснилось в ходе разбирательства, иностранец провел на территории страны почти 11 лет, из которых лишь два года имел законные основания для пребывания.

В своем иске Рами настаивал, что решение о неразрешении въезда, вынесенное 10 ноября 2025 года, нарушает его права. В качестве аргументов он привел доводы о наличии налаженного быта: с 2014 года он обзавелся жильем, работой, малолетним ребенком и женой, с которой заключил религиозный брак. По мнению заявителя, эти обстоятельства должны были стать основанием для отмены миграционного решения.

Однако суд установил, что с 2014 по 2023 год Рами находился в России нелегально. Сам иностранец объяснял это утерей паспорта, который, по его словам, был похищен, а новый документ ему удалось оформить лишь в 2025 году — уже после истечения срока призыва в армию Египта. Суд счел решение ГУ МВД законным, указав, что доводы о личной жизни не опровергают факт многолетнего нарушения миграционного законодательства.

Андрей Маркелов