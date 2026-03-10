Почти 100 жителей Мурманской области отдали мошенникам около 50 млн рублей

Жертвой мошенников в феврале стал 91 житель Мурманской области. Ущерб от действий злоумышленников составил около 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедший месяц жителей северного региона чаще всего обманывали через интернет-покупки и оплату услуг (43 случая). Речь идет о схемах на торговых площадках, при покупке билетов, аренде жилья, продлении связи, поиске работы. Ущерб превысил 14 млн рублей.

На лжеинвестиции пришлось 13 фактов мошенничества — 12 млн рублей. Перевести денежные средства на «безопасный счет» убедили 14 жителей Мурманской области — более 11,6 млн рублей. Семь россиян обманули псевдосотрудники госорганов — 11,3 млн рублей.

Татьяна Титаева