Художник-абстракционист Павел Яркий устроил перфоманс на Свердловской киностудии

В Екатеринбурге в пространстве «Театра киноактера» в стенах Свердловской киностудии уральский художник-абстракционист Павел Яркий (Пензев) устроил перформанс «Выход», в ходе которого создал две картины. По его словам, они стали метафорой освобождения от прошлого.

Павел Яркий родился 10 марта 1977 года в семье педагогов в Свердловской области. В 1995 году поступил в военное училище, откуда отчислился по собственному желанию. Имел проблемы с тяжелыми наркотиками. После лечения в наркологической клинике занимался отделочными работами. Его внимание привлекли яркие краски, он стал рисовать. Участвовал в более 20 выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Женеве. Его картины продаются в России и за границей, участвуют в благотворительных проектах и выставках.

Как он пояснил, в ходе перфоманса ему было важно показать весь процесс «выхода» эмоций в работах: от чистого холста до законченного произведения. В будущем автор намерен развивать и совершенствовать свой фирменный стиль.

Перфоманс «Выход» отличается от классической выставки или спектакля. Это визуальная медитация, за которой могли наблюдать гости. Под живое музыкальное сопровождение художник создал два полотна. Картина «До» собрала в себя энергию страха, обид и злости, которые мастер прожил и «выплеснул» через эмоциональные выкрики и слезы. Второй холст «После» был создан из тишины, красоты и принятия, став символом освобождения.

Событие объединило несколько креативных сообществ города: театр киноактера, музыкальный коллектив A.M.P., студию «Тридевятое» и кинокомпанию «КиноStart». Среди гостей были не только ценители искусства, но и коллеги художника. «Чем картины Паши привлекают меня? Он действует всегда, казалось бы, просто. Но на самом деле, когда художник вкладывает сердце, энергию, любовь к миру, эти краски приобретают что-то невероятное»,— призналась художница Мила Троицкая.

София Паникова