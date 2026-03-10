Старт навигации в Петербурге запланировали на 10 апреля

Первую технологическую разводку мостов осуществят в Санкт-Петербурге в ночь на 11 марта. Старт навигации намечен на 10 апреля, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Сотрудники Мостотреста приступили к финальным проверкам разводных мостов перед началом навигационного сезона. Первым разведут мост Александра Невского — движение по нему будет перекрыто с 2:20 до 5:10. В ночь на 12 марта разведут его и Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55. Разводка этих переправ также намечена в ночь на 13 марта.

Перед стартом навигации проведут порядка 60 технологических разводок, при этом только по будням. Также к пропуску судов готовится строящийся Большой Смоленский мост.

Татьяна Титаева