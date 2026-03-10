Бизнесмены с активами на Урале вошли в рейтинг богатейших людей мира Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда вошли бизнесмены с активами в Уральском федеральном округе (УрФО). В 2026 году число российских миллиардеров в мировом списке выросло до 155 человек.

Леонид Михельсон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Михельсон

На четвертом месте среди российских бизнесменов в рейтинге — Леонид Михельсон и семья. Его состояние оценивается в $28,3 млрд (+$0,1 млрд), капитал: «Новатэк» (24,6%), «Сибур» (30,6%). Седьмое место занял Геннадий Тимченко с состоянием в $24,2 млрд (+$1 млрд). Он владеет долями в различных российских компаниях, включая газовую компанию «Новатэк» и нефтехимическую компанию «Сибур».

Основатель «Реновы» Виктор Вексельберг занимает 18-е место с состоянием $10,2 млрд (+$1 млрд). За ним на 19-м месте идет бывший председатель совета директоров Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов. 20-е место занимает Роман Абрамович. Бизнесмен владеет в том числе долями в российском сталелитейном гиганте «Евраз». Состояние оценивается в $9,3 млрд (+$0,1 млрд).

Лидером среди россиян стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с рекордным состоянием в $37 млрд.