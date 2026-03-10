Более 70 тысяч кировчан могут находиться в «серой» зоне занятости

В Кировской области потенциально 70 тысяч человек могут работать вне официальных трудовых отношений. Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов, передает пресс-служба главы региона.

За 2024–2025 годы официальные трудовые договоры заключили почти 5,8 тыс. человек. Если учитывать регистрацию индивидуальных предпринимателей и самозанятых, легализована занятость 10,9 тыс. человек.

На заседании рабочей группы «Управление рынком труда» комиссии Госсовета России по направлению «Кадры», которую возглавляет Александр Соколов, он также вновь поднял вопрос о введении уголовной ответственности за неоформление трудовых договоров с сотрудниками. Максимальное наказание по проекту — лишение свободы на срок до трех лет. Также предлагается штрафовать за неявку на комиссии по борьбе с нелегальной занятостью и расширить полномочия таких комиссий.

Причиной инициативы стала низкая эффективность существующих мер борьбы с теневой занятостью. По словам губернатора, сейчас работодатели массово игнорируют межведомственные комиссии, а административные штрафы не решают проблему.

«Нами предложено установить обязанность работодателя являться по вызову комиссии и предусмотреть административную ответственность за неисполнение ее решений — в виде штрафных санкций. Предлагается наделить комиссии правом вносить сведения о таких организациях в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости», — подчеркнул глава региона.

Анна Кайдалова, Влас Северин