Перемололись

На фоне налоговых изменений и снижения покупательской способности в Перми начали продаваться кофейни. С начала года стало известно о продаже нескольких известных заведений. В целом по стране спрос на кофе упал на 18%. Одни участники рынка объясняют тенденцию ростом налоговой нагрузки на предпринимателей, другие говорят о сезонности и повышении цен на сырье. По словам экспертов, развивать кофейный бизнес стало не так перспективно, как раньше.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала 2026 года в Перми на продажу было выставлено несколько кофеен. Согласно сайту Avito, к покупке предлагается кофейня федеральной сети Coffee Way в ТРЦ «Планета» за 7,5 млн руб., кофейня Burundi на ул. Ленина, 80, за 2,5 млн руб., цветочный бутик с кофейным островом Bambini flowers на ул. Пермской, 2. Кроме этого, за 1,4 млн руб. продается Vibe Coffee в Индустриальном районе, а также кофейные киоски Busy Birds (700 тыс. руб.) и Coffee Land (499 тыс. руб.). В марте также стало известно о повторной продаже крупной сети Coffee Like. Ее стоимость владелец оценил в 23 млн руб. Точки сети уже продавались в 2023 году за 8 млн руб.

В целом по стране наблюдается снижение спроса на кофе. Так, согласно данным «Платформы ОФД», спрос в январе — феврале этого года упал на 18%. Как ранее сообщал «Ъ», в январе — октябре 2025 года число покупок в кофейнях снизилось на 7,3% год к году. В то же время оборот таких точек вырос на 10% за счет увеличения среднего чека на 14,4%, до 412 руб. При этом, по данным Росстата, в течение 2025 года стоимость килограмма зернового кофе выросла почти на 30%. Растворимый кофе и чашка готового напитка в кофейне выросли в цене на 23% и 22% соответственно.

По данным ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, кофейное сырье за прошлый год подорожало на 30–50% из-за неурожаев в Бразилии и Вьетнаме, и эти издерж­ки в итоге «легли на плечи конечного потребителя». Он отметил, что продажа бизнеса в сфере общепита — общероссийская тенденция. Например, в Москве за первые два месяца 2026 года закрылось 125 заведений, что больше прошлогоднего показателя вдвое. «Мы наблюдаем смену потребительской модели. Люди не готовы платить 250–300 руб. за стандартный американо в кофейне, но купят такой же по качеству напиток в вендинговом автомате за 150 руб. Именно сегмент самообслуживания в прошлом году вырос чуть ли не в пять раз и, вероятно, продолжит рост в 2026-м»,— предположил эксперт.

Участники рынка по-разному оценивают ситуацию, в которой оказался пермский кофейный бизнес. Владелец кофейни «Шмель» Александр Орлов говорит, что основные причины продажи или закрытия кофеен заключаются в кратном повышении налоговой нагрузки на предпринимателей. По его словам, сейчас бизнесу труднее адаптироваться к экономической ситуации и прогнозировать свое дальнейшее развитие.

«Если раньше основные затраты приходились на закупку сырья, то сейчас все поменялось. Средства уходят на оплату налогов и труда персонала. Конечно, можно поднимать цены на продукт, но нынешний потребитель к этому не готов»,— пояснил директор управляющей компании сети кофеен Monkey Grinder Алексей Зуев. Господин Зуев добавил, что в Перми есть несколько крупных игроков, которые задают тренды и ценовую политику на рынке. При этом цены на кофе в Прикамье, по его словам, одни из самых низких среди других регионов России.

Владелец производителя и поставщика кофе для пермских заведений общепита и на дом Nick’s House Антон Бродников видит основные причины продажи или закрытия кофеен в сезонности, повышении интереса населения к потреблению кофе дома, а не в специальных заведениях, а также в высокой арендной плате за помещения. «Налоговую нагрузку можно уменьшать путем развития своей компании, то есть обновлять оборудование, менять концепцию и участвовать в выставках для продвижения своей продукции. Тот, кто сможет перестроиться и обратить сложившуюся ситуацию себе в плюс, тот и останется на рынке»,— считает гос­подин Бродников.

Игорь Расторгуев подчеркнул, что выставленные на продажу точки — это зачастую не «умирающий» бизнес, а актив, который требует смены формата или более глубокой автоматизации: «Покупатель на такие объекты найдется, но с определенной скидкой. В перспективе развивать кофейный бизнес сейчас можно, но только если заходить в него с холодным расчетом и пониманием: либо ты работаешь в премиум-сегменте с высокой добавленной стоимостью, либо выжимаешь максимум из автоматизированных форматов, где нет затрат на бариста и аренду больших залов».

Анастасия Леонтьева