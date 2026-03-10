Совет и нелюбовь

В заксобрании Нижегородской области прошло второе заседание экспертного совета, посвященное взаимодействию страховых компаний с медицинскими организациями. От страховщиков депутаты ждали предложений по улучшению работы здравоохранения и разгрузки врачей от множества отчетности. Чиновники и медэксперты предложили исключить страховые компании из системы ОМС, передать их функции территориальным фондам и частично заменить их искусственным интеллектом. Депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев полагает, что некоторые участники медстраха «забронзовели» и необходимо скорректировать их деятельность, чтобы уйти от формализма в работе и помочь первичному звену. С подробностями — Роман Кряжев.

Предложения нижегородских врачей озвучат на федеральном уровне

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет нижегородского заксобрания по социальным вопросам во второй раз обсудил работу страховых медицинских компаний в системе ОМС. Как писал «Ъ-Приволжье», весной прошлого года главврачи нижегородских больниц раскритиковали работу штрафующего их медстраха.

Директор нижегородского филиала страховой компании СОГАЗ-Мед Александр Емелин выступил с презентацией о работе и заработал порцию критики от спикера заксобрания Евгения Люлина. Господин Люлин заявил, что медики перегружены отчетностью, их постоянно проверяют страховые компании, а пациенты уходят на второй план. Необходимо разобраться, как сделать систему менее забюрократизированной: врач должен заниматься больными, а не бесконечным заполнением карточек и реестров, подчеркнул спикер.

Доклад страховой компании, которая проверяет и оплачивает работу медиков, Евгения Люлина не устроил именно отсутствием таких предложений: «Мне страшно стало за нашу медицину. Как я понял, вы выполняете функции строгого контролера нашего здравохранения. В частности, рассказали, что не все медучреждения предоставляют планы устранения недостатков. А зачем вам вообще нужны эти планы? Вы же положите их в папку, и будут они там лежать — так всегда происходит. Вы же сами знаете, что их не читаете».

«Вам самим нравится бюрократия между страховыми и медицинскими организациями?» — интересовался спикер.

Александр Емелин сослался на приказ Минздрава и сообщил, что в «горах бумаги» они также не заинтересованы. Он объяснил, что в первую очередь страховые компании «защищают права пациентов» от некачественного или неполного медобслуживания. В 2025 году сотрудники филиала помогли более 5 тыс. нижегородцев попасть на прием, пройти обследование или лечь в больницу.

Не все участники экспертного совета в это поверили. Первый замминистра здравоохранения Сергей Колесников отметил, что страховщики в первую очередь заинтересованы в наибольшем количестве застрахованных лиц и затем — в выставляемых больницам штрафных санкций. «Это коммерческие организации, у них основная цель — получение прибыли, как иначе?»,— напомнил чиновник.

Он подсчитал, что более 95% нарушений приходятся на ошибки в медицинской документации, которые не влияют на качество диагностики и лечения.

«Я всегда говорю главврачам, что не надо даже на реэкспертизу обращаться — идите сразу в суд. Суд смотрит прямолинейно: “Медпомощь оказана, человек выздоровел? Заплатите за это”. Система не совершенна, но чем меньше будет лишних прокладок, тем лучше. Фонд ОМС прекрасно справится с функцией страховщика. Тем более почти все уже переходят в цифровой режим, а медико-экономическая экспертиза сейчас — это просто работа компьютера. Он автоматически отсеивает, где ФИО не совпадают или номера СНИЛС», — сказал представитель минздрава.

Доцент ПИМУ Мария Волчкова добавила, что более 530 млн руб. ежегодно уходят на деятельность медицинских страховых организаций вместо дополнительной медицинской помощи или погашения долгов больниц. Мария Волчкова призвала оценивать работу страховщиков по критериям процента пролеченных больных от общего числа обратившихся, процента обследования прикрепленных жителей и количеству положительных откликов от пациентов.

Страховые компании надо обязать выполнять свои функции или исключить их из участников системы ОМС, передав функции территориальному фонду. В этом случае часть функций страховщиков можно перераспределить, а часть — поручить искусственному интеллекту (ИИ), добавила Мария Волочкова.

Главврач Нижегородского областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов согласился, что медицинская информсистема в первую очередь должна помогать врачу в оформлении документации, но пока это «та же самая печатная машинка, только в электронном виде». Однако гендиректор сети клиник «Персона» Юрий Коваленчик обнадежил, что по поручению губернатора будут встраиваться пилотные технологии ИИ, чтобы облегчить медикам отчетную рутину.

Приехавший на заседание первый зампред комитета Госдумы РФ по здравоохранению Бадма Башанкаев резюмировал, что некоторые медицинские страховые компании «забронзовели» и стали номинально относиться к работе в трудное для страны время. Государство хочет видеть в них помощников первичному звену здравоохранения, а исключать страховщиков из системы ОМС пока рано, отметил депутат.

Критерии их деятельности будут скорректированы, добавил депутат и пообещал озвучить предложения нижегородских врачей на федеральном уровне.