На форсаж не хватило денег

В январе 2026 года в регионах Приволжского федерального округа выдали в среднем на 46% меньше автокредитов, чем в декабре. В Татарстане падение достигло 40% по числу выдач и 42% по сумме, в Башкортостане — 42% и 40% соответственно, а в ряде субъектов округа спад превысил 50%. Эксперты связывают динамику с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, высокой долговой нагрузкой населения, ростом цен на автомобили из-за утильсбора и НДС, сокращением дилерских субсидий и сезонными факторами, отмечая, что в первой половине года существенного восстановления не ожидается.

Выдача автокредитов в регионах Приволжского федерального округа в январе сократилась в среднем на 46% по сравнению с декабрем. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В январе 2026 года банки выдали жителям Татарстана 2,98 тыс. автокредитов на сумму 4,16 млрд руб., что на 40% меньше по количеству и на 42% по объему, чем месяцем ранее. В Башкортостане оформлено 2,35 тыс. кредитов на покупку автомобилей на 3,26 млрд руб. — снижение составило 42% по количеству и 40% по объему.

Схожая динамика наблюдалась и в других крупных регионах округа. В Нижегородской области банки выдали 1,64 тыс. автокредитов на 2,34 млрд руб., что на 46% меньше по количеству и на 47% по объему по сравнению с декабрем. В Самарской области оформлено 1,70 тыс. кредитов на 2,13 млрд руб. — снижение составило 44% и 45% соответственно. В Пермском крае выдачи сократились на 39% по количеству и на 41% по объему: в январе было оформлено 1,56 тыс. кредитов на 2,11 млрд руб.

В ряде регионов округа падение оказалось еще более заметным. Так, в Удмуртии банки выдали 1,10 тыс. автокредитов на 1,46 млрд руб., что на 49% меньше по количеству и на 50% по объему. В Оренбургской области оформлено 1,02 тыс. кредитов на 1,41 млрд руб. (—43% и —41%). В Саратовской области показатель снизился на 50% по количеству и на 51% по объему — до 859 кредитов на 1,23 млрд руб.

В Ульяновской области банки выдали 633 автокредита на 770 млн руб., что на 44% меньше по количеству и на 46% по объёму. В Чувашии оформлено 593 кредита на 0,76 млрд руб. — снижение составило 52% как по количеству, так и по объёму. В Кировской области выдачи сократились на 48% по количеству и на 44% по объёму — до 524 кредитов на 0,69 млрд руб. В Пензенской области банки оформили 407 автокредитов на 0,58 млрд руб., что на 54% меньше по количеству и на 51% по объёму, чем в декабре.

В целом по России в январе банки выдали 59,7 тыс. автокредитов на 90 млрд руб., что стало минимальным месячным показателем за последние три года. По сравнению с декабрем количество выдач сократилось на 43%, а объем — на такую же величину. В годовом выражении количество выдач сократилось на 19%.

Падение выдач автокредитов в январе до трехлетнего минимума было ожидаемым, а более умеренное падение в годовом выражении даже внушает осторожный оптимизм на фоне всех сдерживающих факторов, считает директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Среди основных факторов, ограничивающих рынок, Николай Филиппов называет политику ЦБ по охлаждению кредитования, высокую долговую нагрузку населения и недостаточный эффект от снижения ключевой ставки. Кроме того, дилеры сократили субсидирование ставок, а рост цен из-за утильсбора и НДС сделал автомобили менее доступными. К этому добавились временные факторы: длинные праздники, морозы и перенос спроса на конец 2025 года в ожидании повышения утильсбора. Также с начала года банки лишились права использовать собственные модели оценки дохода, что ужесточило процесс одобрения заявок.

«Однако в первой половине 2026 года ожидать роста автокредитования не стоит. Скорее всего, рынок продолжит снижаться, и лишь во втором полугодии, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки, будет возможен возврат к росту», – заключил Николай Филиппов.

Как сообщил «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, перечисленные факторы, скорее всего, продолжат действовать в ближайшие месяцы, хотя банки и население начнут постепенно адаптироваться к новым условиям. По его оценке, в ближайшее время рынок автокредитования будет скорее стагнировать, а значимого оживления стоит ждать во второй половине года на фоне дальнейшего смягчения монетарной политики.

«Если не произойдет чего-то экстраординарного, то можно рассчитывать на прирост портфелей автокредитов отечественных банков на 6-10% в этом году», — полагает эксперт.

Влас Северин