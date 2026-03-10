Отделка со следствием

В Нижнем Новгороде суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего и.о. управделами областного правительства Юрия Бортникова, которого обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, в 2023 году он незаконно организовал капитальный ремонт муниципальной квартиры для заместителя губернатора Юрия Ильина за 5,3 млн руб. Контракт с подрядчиком «Стройтехснаб» был заключен без торгов и оплачен за счет бюджета на ремонт помещений в кремле, а мотивом преступления обвинение назвало желание подсудимого получить новую должность. Юрий Бортников не признал вину и настаивает, что в обвинительном заключении указаны работы, которых не было в контракте. Его защита отметила, что договор аренды квартиры допускал ремонт, поэтому ущерба от действий доверителя нет.

В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода огласили обвинительное заключение бывшему исполняющему обязанности управделами областного правительства Юрию Бортникову. Ему инкриминировали превышение полномочий из личной заинтересованности по ст. 286 УК РФ в связи с ремонтом служебной квартиры площадью 153,2 кв.м. на улице Славянской. Эту квартиру управделами арендовало у мэрии Нижнего Новгорода. Следствие считает, что в 2023 году подсудимый незаконно организовал капитальный ремонт стоимостью 5,3 млн руб., а госконтракт с подрядчиком ООО «Стройтехснаб» был подписан без проведения торгов.

Квартира предназначалась для заместителя губернатора Юрия Ильина. Там были отремонтированы стены и полы, подрядчик заменил электрику, поставил мебель и бытовую технику. Работы были оплачены за счет средств областного бюджета, которые предназначались на ремонт служебных помещений в Нижегородском кремле. Муниципальная служебная квартира к таким помещениям не относилась, подчеркнул гособвинитель.

Мотивом должностного преступления обвинение назвало желание Юрия Бортникова избавиться от приставки «исполняющий обязанности» и получить должность управляющего делами областного правительства.

Отремонтировать квартиру ему поручил господин Ильин, отмечается в обвинительном заключении. Тем не менее действия подсудимого следствие посчитало неправомерными и нарушающими Бюджетный кодекс.

Бывшего чиновника арестовали в феврале 2025 года. Изначально Юрию Бортникову вменили в вину растрату по ст. 160 УК РФ, однако следствие не смогло установить хищения бюджетных средств в его действиях и переквалифицировало обвинение. Бывшего чиновника из СИЗО перевели под домашний арест, но в ноябре вновь арестовали по ходатайству следователя. Он утверждал, что Бортников якобы угрожал сотруднику ФСБ, без разрешения звонил родственникам и выходил из квартиры за алкоголем.

Защита экс-чиновника отрицала это и настаивала, что электронный браслет арестанта был неисправен, поэтому его трижды меняли.

В суде бывший чиновник сообщил, что обвинение ему понятно, вину в преступлении он не признает, а обвинительное заключение содержит лишние сведения.

В частности, контракт с ООО «Стройтехснаб» предполагал только капитальный ремонт квартиры: поставки мебели и бытовой техники в нем не было, уточнил подсудимый. Судебное следствие продолжится в конце марта допросом представителей потерпевшей стороны и свидетелей. Затем суд изучит доказательства сторон и допросит Юрия Бортникова.

Адвокат Александр Агеев сообщил «Ъ-Приволжье», что его доверитель организовал ремонт квартиры по поручению вышестоящего начальства, и должностного преступления в его действиях нет. Договор аренды квартиры содержал пункт о дополнительных правах арендатора, который был вправе сделать капитальный ремонт.

«Говорить о том, что Юрий Бортников организовал ремонт из личного интереса некорректно. У него было много проектов в связи с масштабной реконструкцией и благоустройством кремля, в том числе строительством фуникулера, за которые он не получал никаких продвижений по службе»,— подчеркнул защитник.

Он также отметил, что мэрия Нижнего Новгорода софинансировала ремонт квартиры как муниципального имущества, а затем безвозмездно передала ее в областную собственность.

Представителем потерпевшей стороны по уголовному делу проходит действующий управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин. Однако, по данным «Ъ-Приволжье», представлять управделами в суде будет советник — наставник губернатора, депутат областного заксобрания Дмитрий Бедняков.

Роман Рыскаль