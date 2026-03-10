Взлетно-продажная полоса

Владелец бывшего аэропорта в Березниках Александр Флегинский решил отказаться от развития объекта и вновь выставил его на продажу. Территория площадью 135 га вместе со всеми строениями оценена в 180 млн руб. Ранее актив, не используемый по назначению с 2001 года, планировалось модернизировать или построить на его базе логистический центр. До 2022 года его покупку рассматривали краевые власти. Эксперты говорят, что как транспортный объект имущество использовать нерентабельно, теоретически территория может быть застроена жильем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Объявление о продаже территории бывшего аэропорта в Березниках опубликовано на сайте «Авито». Согласно ему, помимо земельного участка 135 га, продается имущественный комплекс зданий промышленного, логистического и административного назначения общей площадью 8 тыс. кв. м. В частности, там есть гостиница-общежитие, гаражи, котельные, склады, капитальные скважины с артезианской водой. Также там оборудована парковка, рассчитанная на 500 машино-мест. Объект предлагается к продаже, аренде или обмену. Его общая стоимость составляет 180 млн руб.

Имуществом бывшего аэропорта управляет ООО «Аэропорт Березники». Регулярные рейсы в порту не выполняются с 2001 года — тогда объект был исключен из федерального реестра граж­данской авиации. Асфальтобетонная полоса аэропорта длиной 1,5 тыс. м была рассчитана на прием воздушных судов весом до 30 т. Потом она периодически использовалась для нужд малой авиации. В сервисах для планирования полетов объект указан как «заброшенный аэродром».

В 2008 году имущественный комплекс аэропорта приобрел пермский бизнесмен, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский. В 2023 году ФНС добивалась банкротства ООО «Аэропорт Березники», но предприятие расплатилось с долгами.

Планы по продаже объекта были у господина Флегинского и ранее — в 2018 году с инициативой о его покупке выступили краевые власти. Весной 2019-го депутаты заксобрания проголосовали за выделение из краевого бюджета на покупку 78 млн руб. Но в начале 2022 года в правительстве Пермского края отказались от приобретения. В минтрансе региона это решение объясняли высокими затратами на восстановление аэропорта и прогнозируемым низким пассажиропотоком. После этого Александр Флегинский выставил на торги имущественный комплекс аэропорта, но потом снял его с аукциона. В компаниях собственника отказ от продажи аэро­порта объясняли появившимися идеями по развитию объекта. В разное время рассматривались варианты возобновления работы аэропорта по приему и выпуску воздушных судов или строительства на участке логистического центра, но в итоге они не были реализованы.

Отметим, что в декабре прошлого года Федеральная служба судебных приставов обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием обратить во взыскание имущество ООО «Аэропорт Березники». В обоснование требований судебные приставы указали задолженность ООО перед ФНС России. На тот момент на исполнении судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с общества более 2,2 млн руб. Пока исковое заявление оставлено без движения. На 10 марта текущего года в базе данных ФССП в отношении общества возбуждено 11 исполнительных производств. Общая сумма долга компании составляет 414 тыс. руб.

Директор АО «Авиакомпания „Геликс“» Вадим Балдин отмечает, что попытки приспособить инфраструктуру бывших аэропортов под другие цели уже предпринимались, но не всегда были успешными. По словам господина Балдина, в коммерческом плане развивать эту территорию как воздушную гавань неэффективно. «Скорее всего, это возможно лишь на государственные средства или на деньги крупных инвесторов,— полагает эксперт.— Теоретически эта площадка может использоваться для авиации МЧС, авиалесоохраны, а если говорить о бизнесе, то для полетов в целях туризма. В последнем случае, опять же, встает вопрос окупаемости».

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев считает, что, перепрофилировав категорию земель, территорию бывшего аэропорта можно будет использовать для строительства жилья в рамках КРТ. «Найти для такого актива потенциального покупателя — небыстрый процесс. Интересантам нужно будет оценить эффективность объекта и риски, которые возникнут в связи с крупными вложениями в создание необходимой инфраструктуры. Вероятно, инвестиции в развитие такой территории будут значительно выше стоимости самого актива»,— пояс­нил господин Ананьев.

Анастасия Леонтьева