В Ярославской области коммунальная организация накопила долг по налогам в 33 млн

В Ярославской области судебные приставы вынудили коммунальную организацию погасить налоговую задолженность в размере 33 млн руб. Об этом сообщили в Главном межрегиональном управлении ФССП России.

Налоговая инспекция обратилась к судебным приставам в связи с уклонением компании от платежей. Приставы возбудили исполнительные производства и впоследствии выяснили, что у организации в собственности 118 объектов недвижимости, 14 транспортных средств и единиц самоходной техники.

Приставы запретили регистрационные действия в отношении недвижимости должника, а также вынесли постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе и обратили взыскание на имущественные права должника. Эти меры побудили организацию оплатить долг.

Алла Чижова