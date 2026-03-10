Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области коммунальная организация накопила долг по налогам в 33 млн

В Ярославской области судебные приставы вынудили коммунальную организацию погасить налоговую задолженность в размере 33 млн руб. Об этом сообщили в Главном межрегиональном управлении ФССП России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Налоговая инспекция обратилась к судебным приставам в связи с уклонением компании от платежей. Приставы возбудили исполнительные производства и впоследствии выяснили, что у организации в собственности 118 объектов недвижимости, 14 транспортных средств и единиц самоходной техники.

Приставы запретили регистрационные действия в отношении недвижимости должника, а также вынесли постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе и обратили взыскание на имущественные права должника. Эти меры побудили организацию оплатить долг.

Алла Чижова

