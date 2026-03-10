ГАТИ оштрафовала нарушителей требований зимней уборки на 1,3 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения нескольких протоколов назначила юридическим лицам штрафы на общую сумму 1,3 млн рублей за ненадлежащую зимнюю уборку зданий и территорий. Об этом сообщили в ГАТИ.

В инспекции уточнили, что нарушения были выявлены в ходе проверок. Установлено, что владельцы объектов не очищали свою собственность от снега и наледи. В качестве примера в ГАТИ привели универсам «Морской» в Василеостровском районе, где ступени из-за неубранного снега превратились в скользкие горки.

Суд назначил владельцу штраф в размере 600 тыс. рублей. Еще по двум делам общая сумма взысканий составила 700 тыс. рублей.

Артемий Чулков