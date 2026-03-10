Управляющий бывшего топ-менеджера Экопромбанка оспаривает ее отказ от наследства

Арбитражный суд Пермского края принял заявление финансового управляющего о признании недействительной сделки жены бывшего председателя правления бывшего бухгалтера этого кредитного учреждения Татьяны Мазуки. Согласно материалам суда, управляющий требует через суд признать незаконным непринятие госпожой Мазуки наследства. Оно причиталось ей после смерти отца Бориса Мазуки в прошлом году. Рассмотрение обоснованности дела назначено на 2 апреля.

Напомним, Татьяна Мазука возглавляла в Экопромбанке казначейство, кредитный комитет и трудилась заместителем главного бухгалтера. В 2014 году у кредитного учреждения была отозвана банковская лицензия. 2 июня 2016 года госпожа Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в Мюнхен. После этого она проживала на Кипре.

В декабре 2022 года госпожа Мазука была признана несостоятельной, тогда сумма ее долгов составляла свыше 56,611 млн руб.