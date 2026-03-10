Незаконно оставленные на местах для инвалидов авто эвакуировали со стоянки у «Шушар»

Сотрудники СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» и ГИБДД провели рейд по пресечению незаконной парковки на местах для инвалидов на стоянке у станции метро «Шушары». Автомобили нарушителей эвакуировали, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Во время проверки специалисты нашли транспортные средства, оставленные на льготных местах без законных оснований. Машины не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ), на них отсутствовал необходимый опознавательный знак.

Автомобили эвакуировали, сведения о нарушениях передали сотрудникам ГИБДД. Аналогичные рейды намерены провести и на других городских и перехватывающих автостоянках.

Татьяна Титаева