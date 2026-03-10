Поставщик промоборудования купил 1,5 тыс. кв. м в индустриальном парке «Киевское-95»

Компания «Симэкс» приобрела 1,5 тыс. кв. м в строящемся комплексе формата light industrial на территории индустриального парка «Киевское-95» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки.

«Симэкс» работает на рынке с 1998 года и поставляет технику автоматизации и приводные решения для промышленных предприятий и системных интеграторов. Как уточнили в консалтинговой компании, покупатель искал площади в связи с ростом бизнеса, приоритетом был юг Петербурга из-за его транспортной доступности.

Девелопером индустриального парка «Киевское-95» выступает компания «Факт.Пром». Территория проекта включает участки под самостоятельную застройку площадью 36,5 га и комплекс light industrial на 67,3 тыс. кв. м.

Артемий Чулков