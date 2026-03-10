Вражеские дроны атаковали маневровый тепловоз в Самарской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали не менее трех гражданских железнодорожных составов в Крыму и Самарской области на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В результате нападений вражеских беспилотников двое железнодорожников получили ранения, один из них скончался. Один из инцидентов произошел в Крыму, где украинский дрон атаковал товарный поезд. В результате удара пострадал машинист, его помощник погиб. Также был поврежден локомотив пассажирского поезда «Симферополь — Адлер».
В Самарской области дрон ударил по маневровому поезду, в результате чего пострадал машинист. Мирошник подтвердил, что все инциденты были зафиксированы и подтверждены.