В Черноземье 12 марта ожидается потепление, до +15°C

В четверг, 12 марта, жителей Черноземья ожидает потепление и солнечная погода. Без осадков. Температура будет варьироваться от 0°C до +15°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +4°C, днем потеплеет до +15°C, вечером температура опустится до +8°C и еще до +1°C — к ночи. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +5°C, днем температура поднимется до +11°C, вечером она составит +6°C, а ночью — +1°C. Порывы ветра до 6 м/с.

В Курске утром температура составит +4°C, днем повысится до +11°C, вечером будет +7°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем поднимется до +9°C, вечером вернется к показателю +4°C, а ночью понизится до 0°C. Ветер с порывами до 9 м/с.

В Орле утром температура составит +3°C, днем повысится до +9°C, вечером будет +6°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер — до 7 м/с.

В Тамбове утром температура составит +3°C, днем поднимется до +8°C, вечером будет +3°C и ночью опустится до 0°C. Ветер с порывами до 7 м/с.

Алина Морозова