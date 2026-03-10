ККИ демонтировал веранду ресторана «Евразия» на Кронверкском проспекте

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга принудительно демонтировал веранду ресторана «Евразия» на Кронверкском проспекте, 13/2. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Демонтаж веранды «Евразия» на Кронверкском проспекте

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Демонтаж веранды «Евразия» на Кронверкском проспекте

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В комитете заявили, что участок был арендован у города. По истечении срока договор был расторгнут, однако бывший арендатор не освободил участок добровольно и продолжал незаконно использовать пристройку в коммерческих целях. Сейчас продолжаются работы по демонтажу фундамента.

«В отношении арендатора составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначены административные штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей»,— добавили в ККИ

В ходе сноса веранды было выявлено ненадлежащее состояние фасада здания. Ранее Государственная жилищная инспекция выдавала арендатору предписания о приведении фасада в соответствие с проектной документацией, однако они не были исполнены, отмечается в сообщении.

Артемий Чулков