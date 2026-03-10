«Единая Россия» в регионе запустила мониторинг паводковой ситуации

В рамках рабочей поездки в регион руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин побывал в Новоусманском районе, который находится в зоне риска по паводковой ситуации.

Фото: предоставлено депутатом Госдумы Александром Сидякиным

Парламентарий встретился с местными жителями. Во встрече также приняли участие вице-губернатор Дмитрий Маслов, глава Новоусманского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Леонтьева, активисты «Молодой Гвардии», «Движения Первых» и РСО.

На встрече обсудили действия, которые помогут людям во время паводка.

«Наша задача — постоянно держать руку на пульсе, отслеживать, как меняется ситуация с водой, и оперативно предупреждать всех, кто может оказаться в опасности. Активное участие в этих мероприятиях будет принимать «Молодая гвардия». Это наши глаза и уши на местах. Активисты будут работать в тесном контакте с МЧС и другими нашими партнёрами»,— рассказал Александр Сидякин.

Также парламентарий отметил, что при необходимости будет мобилизован партийный актив из соседних регионов, чтобы организовать сбор и доставку всего необходимого: от продуктов питания и предметов первой необходимости до медикаментов.