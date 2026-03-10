Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Свердловские архивисты намерены переиздать альбом «Хо Ши Мин на Урале»

Альбом «Хо Ши Мин на Урале», рассказывающий о визите первого президента Демократической республики Вьетнам в Свердловск в июле 1955 года, планируется переиздать. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Издание было собрано из документов и фотографий, хранящихся в архивах Свердловской области. Его подготовили в 2025 году к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Альбом был выпущен на двух языках: русском и вьетнамском. Его презентация прошла в прошлом году во время визита делегации Свердловской области во Вьетнам.

«Книга пользуется большим спросом и уверен, что мы в этом году постараемся ее переиздать, дополним ее новыми материалами»,— рассказал господин Тараборин.

Дарья Сайнутдинова

День архивов в Свердловской области

Государственный архив Свердловской области (ГАСО) создан 1 сентября 1919 года в Екатеринбурге как Екатеринбургское управление губернским архивным фондом (Губархив)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В 1923 году была образована Уральская область, губернский архив был переименован в областной. В 1934 году произошло деление Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую, а в 1938 году из состава Свердловской области выделилась Пермская область. В связи с этим документы, не относящиеся к Свердловской области, частично были переданы из областного архива в новые административные единицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа отдела реставрации Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В фондах Государственного архива Свердловской области хранится более 1,2 млн дел и около 100 тыс. фотодокументов. По объему документов и количеству фондов ГАСО является крупнейшим архивным учреждением Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Многими поколениями архивистов ГАСО собирались, описывались, реставрировались и сохранялись бесценные свидетельства уральской истории XVIII-XX вв. В настоящее время фонды дореволюционного периода ГАСО содержат более 221 тыс. единиц хранения документов, отражающих все стороны жизни Уральского региона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Читальный зал в Государственном архиве Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В фондах архива хранится свыше 100 тыс. фотодокументов, более тысячи из них — снимки дореволюционного периода, представляющие большую научную и культурную ценность

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Государственном архиве Свердловской области хранится уникальное собрание картографических документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Государственный архив Свердловской области (ГАСО) создан 1 сентября 1919 года в Екатеринбурге как Екатеринбургское управление губернским архивным фондом (Губархив)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В 1923 году была образована Уральская область, губернский архив был переименован в областной. В 1934 году произошло деление Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую, а в 1938 году из состава Свердловской области выделилась Пермская область. В связи с этим документы, не относящиеся к Свердловской области, частично были переданы из областного архива в новые административные единицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа отдела реставрации Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В фондах Государственного архива Свердловской области хранится более 1,2 млн дел и около 100 тыс. фотодокументов. По объему документов и количеству фондов ГАСО является крупнейшим архивным учреждением Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Многими поколениями архивистов ГАСО собирались, описывались, реставрировались и сохранялись бесценные свидетельства уральской истории XVIII-XX вв. В настоящее время фонды дореволюционного периода ГАСО содержат более 221 тыс. единиц хранения документов, отражающих все стороны жизни Уральского региона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Читальный зал в Государственном архиве Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В фондах архива хранится свыше 100 тыс. фотодокументов, более тысячи из них — снимки дореволюционного периода, представляющие большую научную и культурную ценность

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Государственном архиве Свердловской области хранится уникальное собрание картографических документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Государственного архива Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

