Свердловские архивисты намерены переиздать альбом «Хо Ши Мин на Урале»

Альбом «Хо Ши Мин на Урале», рассказывающий о визите первого президента Демократической республики Вьетнам в Свердловск в июле 1955 года, планируется переиздать. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Издание было собрано из документов и фотографий, хранящихся в архивах Свердловской области. Его подготовили в 2025 году к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Альбом был выпущен на двух языках: русском и вьетнамском. Его презентация прошла в прошлом году во время визита делегации Свердловской области во Вьетнам.

«Книга пользуется большим спросом и уверен, что мы в этом году постараемся ее переиздать, дополним ее новыми материалами»,— рассказал господин Тараборин.

Дарья Сайнутдинова