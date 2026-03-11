Рассрочка в законе

Конкурсному управляющему МУЭТ Уфы Айдару Газдалетдинову не удалось отменить рассрочку на оплату мэрией стоимости имущества банкротного предприятия. В марте 2025 года суд обязал передать в муниципальную собственность социально значимое имущество должника. Взамен мэрия должна была перечислить в конкурсную массу МУЭТ около 984 млн руб. Позднее мэрия добилась рассрочки платежа до 2028 года, что не устроило конкурсного управляющего. Кассационный суд пришел к выводу, что в бюджете Уфы нет средств для одномоментной выплаты компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсному управляющему МУЭТ Уфы не удалось отменить рассрочку по уплате стоимости имущества

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Конкурсному управляющему МУЭТ Уфы не удалось отменить рассрочку по уплате стоимости имущества

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа признал законной рассрочку по выплате компенсации в размере 983,7 млн руб. за уменьшение конкурсной массы муниципального управления электротранспорта Уфы. Предприятие, в свою очередь, обязали передать в муниципальную собственность социально значимое имущество, необходимое для организации пассажирских перевозок — трамвайные и троллейбусные депо, подвижной состав, автотранспорт, здания и сооружения. В марте прошлого года соответствующее решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Как сообщал «Ъ», МУЭТ в 2020 году был признан банкротом. Сумма требований кредиторов тогда оценивалась в 350 млн руб., а в марте 2025 года — в 1,3 млрд руб. (включенной в реестр — 641,9 млн руб.). Около 1 млрд руб. предприятие задолжало ФНС.

Неоднократные попытки продать спорное имущество МУЭТ с торгов в 2022–2023 годах не увенчались успехом. Мэрия Уфы настаивала на передаче активов банкрота в муниципальную собственность, но конкурсный управляющий и кредитор в лице ФНС просили денежную компенсацию. Налоговая служба рассчитывала получить 4,2 млрд руб., затем снизив сумму до 2,6 млрд руб. Айдар Газдалетдинов был не против, если мэрия выплатит в конкурсную массу 1,89 млрд руб. Администрация была готова компенсировать лишь 67 млн руб. в виде остаточной стоимости имущества.

В сентябре 2024 года арбитражный суд Башкирии отказал как мэрии Уфы, так и Айдару Газдалетдинову.

В марте прошлого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал МУЭТ передать в муниципальную собственность социально значимое имущество предприятия, а мэрию выплатить компенсацию в 984 млн руб. Суд пришел к выводу, что социально значимые объекты, не проданные на торгах, подлежат передаче в муниципальную собственность. Однако, пояснила апелляционная инстанция, необходимо учитывать принципы «разумного баланса между частноправовыми и публичными интересами» — мэрией и кредиторами. Утверждая величину компенсации, суд исходил из балансовой и рыночной стоимости имущества, а также его целевого назначения, социальной значимости и состояния объектов.

Спустя пять месяцев арбитражный суд Башкирии по заявлению мэрии предоставил ей рассрочку на выплату компенсации до декабря 2028 года. 275,1 млн руб. администрация обязалась выплатить сразу, а затем перечислять МУЭТ от 15 млн руб. до 17,6 млн руб. ежемесячно.

В кассационной жалобе Айдар Газдалетдинов утверждал, что рассрочка нарушает баланс интересов кредиторов МУЭТ и права ФНС, так как «необоснованно увеличивает срок конкурсного производства», а мэрия, получив имущество предприятия, не в полном объеме исполнила свои обязательства. Администрация, настаивал конкурсный управляющий, не предоставила оснований для рассрочки платежа, а у нее было достаточно времени, чтобы зарезервировать нужную сумму в бюджете.

Арбитражный суд Уральского округа, оставляя в силе постановление апелляции, обратил внимание, что дефицит бюджета Уфы на 1 сентября 2025 года составлял 2,14 млрд руб. Тем не менее, отметил суд, мэрия «изыскала возможность для частичной оплаты задолженности за счет экономии со всех возможных статей», перечислив 275,1 млн руб. Полностью погасить задолженность администрация, по мнению суда, не могла, так как это привело бы к сокращению остальных расходов и социальным рискам.

Адвокат коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Елена Юмагузина отмечает, что заявление конкурсного управляющего было направлено, «прежде всего, на исполнение его обязанностей по защите имущественных интересов кредиторов». «В то же время, несмотря на то, что судом первой инстанции заявление было удовлетворено, представляется, что с учетом предоставления администрации Уфы рассрочки погашения крупной задолженности, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами вступает в противоречие с судебными актами о предоставлении рассрочки,— полагает эксперт. — Да, недопустима неправомерная задержка исполнения судебного акта. Однако в условиях, когда судами уже проанализирована необходимость и обоснованность рассрочки, взыскание сверх суммы долга еще и процентов не является способом компенсации потерь конкурсной массы».

Булат Баширов