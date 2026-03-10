Суд мотивировал решение о законности аннулирования лицензии у бывшего оператора

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску экс-оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» к Роснедрам. По мнению столичного арбитража, решение о досрочном прекращении лицензии общества на пользование пещерой — законно.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Внеплановая проверка минприроды в отношении ООО «Сталагмит-Экскурс» была проведена в июле 2024 года. В ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения в 2018 году скважины на поверхности особо охраняемой природной территории, которая расположена над Кунгурской пещерой. По данным министерства, она бурилась без проектной документации. Изложенные в предписании требования минприроды компания не выполнила, в итоге на основе материалов проверки комиссия Роснедр приняла решение о досрочном прекращении права пользования недрами. Это решение «Сталагмит-Экскурс» пыталось обжаловать в Арбитражном суде Москвы.

Как указано в судебном акте, бурение спорной скважины было проведено с многочисленными нарушениями. В частности бывший лицензиат в установленные сроки не направлял на согласование в минприроды Прикамья планы мероприятий по поддержанию пещеры в естественном состоянии и ее обустройству.