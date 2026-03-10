«Акрон Холдинг» приобрел завод «Рифар» на востоке Оренбуржья

Завод «Рифар» стал пятым предприятием в Оренбургской области, вошедшим в состав «Акрон Холдинга». Предприятие находится в Гае.

Ранее в «Акрон Холдинг» вошли «Завод Инвертор», «Брассо», «Пластик» и «Гайская медь», последнее из которых совмещает производственную площадку с «Рифаром». Все предприятия находятся в Оренбуржье.

Завод «Рифар» функционирует в Гае с 2002 года. Основной продукцией являются алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления под брендом Rifar. С 2023 года компания начала выпускать трубчатые радиаторы для офисов и жилых помещений под торговой маркой Tubog. Завод Tubog был открыт при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании «Рифар» в 2024 году превысила 7,42 млрд руб., а чистая прибыль составила около 1,07 млрд руб.

«Акрон Холдинг» — один из крупнейших в России вертикально интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов на территории России и стран СНГ. Штаб-квартира холдинга расположена в Тольятти.

Андрей Сазонов