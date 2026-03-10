Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ленобласть потратит почти 740 млн рублей на поддержку аграриев

На поддержку посевной из бюджета Ленинградской области выделили почти 740 млн рублей. Сельхозпроизводители начали получать субсидии, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти помогают аграриям рублем для закупки семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и средств защиты растений. Именно посевная считается самым капиталоемким процессом у растениеводов.

Господин Дрозденко добавил, что Ленобласть дополнительно субсидирует хозяйствам краткосрочные льготные кредиты. Предприятия берут заемы весной и возвращают осенью после реализации урожая.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все