Ленобласть потратит почти 740 млн рублей на поддержку аграриев

На поддержку посевной из бюджета Ленинградской области выделили почти 740 млн рублей. Сельхозпроизводители начали получать субсидии, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти помогают аграриям рублем для закупки семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и средств защиты растений. Именно посевная считается самым капиталоемким процессом у растениеводов.

Господин Дрозденко добавил, что Ленобласть дополнительно субсидирует хозяйствам краткосрочные льготные кредиты. Предприятия берут заемы весной и возвращают осенью после реализации урожая.

Татьяна Титаева