Пермская лыжница стала чемпионкой Паралимпиады

Пермяка Анастасия Багиян завоевала золотую медаль в соревновании лыжниц на Паралимпийских играх-2026, которые сейчас проходят в Италии. В спринте классическим стилем в категории NS1 (для атлетов с нарушением зрения) госпожа Багиян финишировала первой с временем 3:16,1 минуты. Серебро досталось немке Лиони Марии Уолтер (+8,6 сек), бронза — Линн Казмайер (+9,2 сек).

Ранее пермская лыжница уверенно выиграла полуфинал (3:24,0), опередив конкуренток под руководством ведущего Сергея Синякина. Отметим, что Анастасия Багиян - единственная россиянка, которая как спортсменка прошла в составе делегации России на церемонии открытия Игр.