Театру «Волхонка» передали в безвозмездное пользование помещение на три года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала муниципальную преференцию для ассоциации театрального искусства «Драматический театр "Волхонка"» в Екатеринбурге. По данным службы, театру на несколько лет передадут помещение, где он работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Екатеринбурга подал заявку на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, расположенного в здании, признанном объектом культурного наследия. Ассоциация планирует использовать помещение для профессиональной театральной деятельности и организации культурно-развлекательных мероприятий.

ФАС установила, что деятельность ассоциации соответствует целям преференции. А именно: объект должен использоваться исключительно по целевому назначению, без передачи прав пользования третьим лицам, а срок действия преференции ограничен тремя годами.

Театр «Волхонка» находится в центре Екатеринбурга на ул. Малышева, 21/1. Театр был организован в 1986 году группой выпускников Свердловского театрального училища. Согласно сайту театра, в 2006 году «Волхонка» вошла в «Книгу рекордов Екатеринбурга» как самый маленький театр (всего 38 мест).

Служба будет осуществлять контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства при использовании преференции. В случае выявления нарушений будет выдано предписание о принятии мер.