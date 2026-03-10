Глава Дона оценил работу «Амилко» и поддержал социальные инициативы предприятия

Губернатор Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь посетил завод «Амилко» — одно из крупнейших в стране предприятий по глубокой переработке зерна кукурузы. В ходе визита глава области Юрий Борисович Слюсарь, министр сельского хозяйства Анна Владимировна Касьяненко и министр здравоохранения региона Наири Бабикович Варданян провели рабочие встречи с генеральным директором компании Сергеем Леонидовичем Болдыревым.



Губернатор ознакомился с полным циклом производства — от лабораторного контроля кукурузного сырья до фасовки готовой продукции.

На предприятии реализуется третий этап масштабного инвестиционного проекта по увеличению мощности переработки зерна до 500 тыс. тонн в год. Ведется освоение выпуска импортозамещающих продуктов: моногидрата декстрозы, фруктозных сиропов и модифицированных крахмалов.

«Создание новых перерабатывающих мощностей и глубокая модернизация действующих производств — ключевые драйверы развития донского АПК. Такие проекты формируют новые рабочие места, повышают экспортный потенциал и обеспечивают технологическую независимость региона», — подчеркнула Анна Касьяненко.

По итогам 2025 года завод произвел 289 544 тонны продукции (+1,39% к 2024 г.), уплатив в бюджеты всех уровней 1,72 млрд рублей. Объем отгрузок превысил 10 млрд рублей, включая экспорт в Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Сербию и другие страны. На предприятии трудятся 540 человек со средней зарплатой 106 857 рублей — на 35% выше среднеобластного уровня.

В ходе переговоров с министром здравоохранения достигнута договоренность: компания обеспечит жильем 12 врачей Миллеровского района, что укрепит кадровый потенциал местной ЦРБ.

Особое внимание губернатор уделил социальной ответственности бизнеса. За 2022–2025 годы предприятие направило на благотворительность 250 млн рублей: ремонт госпиталя и онкоцентра, строительство дома для медперсонала, благоустройство дорог и учреждений культуры и спорта.

«Важно, что донские предприятия не только работают на экономику — руководители занимают активную гражданскую позицию. Помощь фронту, поддержка медицины, развитие социальной инфраструктуры — все это сегодня становится нормой для ответственного бизнеса», — отметил Юрий Слюсарь.

ООО Амилко