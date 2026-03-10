В Нижегородской области продают арестованный животноводческий комплекс

Территориальное управление Росимущества выставило на торги животноводческий комплекс в деревне Лазозей (Дальнеконстантиновский район Нижегородской области). По данным электронной торговой площадки РТС-тендер, начальная стоимость комплекса составит почти 13,7 млн руб.

Арестованное имущество продается в рамках погашения долгов предпринимателя Егора Злобина.

В состав лота входят два бройлерных цеха, коровник и кормокухня. Их общая площадь составляет около 5,6 тыс. кв. м. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 апреля. Аукцион пройдет 14 апреля, в этот же день планируется подвести его итоги.

Андрей Репин