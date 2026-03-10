За недостатком доверия

Прокуратура Актанышского района Татарстана добилась прекращения полномочий заместителя главы района Ильшата Габдулхаева в связи с утратой доверия. Чиновник представил недостоверные сведения о доходах за 2022–2024 годы. Помимо этого, в отношении него расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в размере 1,4 млн руб. Это уже третий за год чиновник из Актанышского района, уволенный по такой формулировке. Ранее аналогичная мера была применена к экс-главе района Энгелю Фаттахову и бывшему руководителю исполкома Рустему Ильясову. Всего в 2025 году в Татарстане по основанию «утрата доверия» были уволены 13 чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане замглавы Актанышского района лишился полномочий по требованию прокуратуры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане замглавы Актанышского района лишился полномочий по требованию прокуратуры

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Актанышского района добилась досрочного прекращения полномочий заместителя главы Актанышского района, заместителя председателя совета Актанышского муниципального района Ильшата Габдулхаева в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Основанием послужили результаты проверки: установлено, что господин Габдулхаев представил недостоверные сведения о своих доходах за 2022–2024 годы, а также о доходах супруги.

Кроме того, в производстве следственных органов находится уголовное дело в отношении господина Габдулхаева по фактам злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки в размере 1,4 млн руб. за содействие в незаконном предоставлении муниципального земельного участка. В прокуратуре также указали на наличие у чиновника личной заинтересованности при принятии должностных решений и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

В ноябре 2025 года Верховный суд Татарстана признал законным арест господина Габдулхаева и оставил его под стражей, где он до сих пор и находится. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первый за год случай увольнения по утрате доверия в Актанышском районе. В апреле 2025 года прокуратура района через суд добилась изменения формулировки прекращения полномочий депутата совета Актанышского сельского поселения Энгеля Фаттахова, ранее занимавшего пост главы района. Изначально его полномочия были прекращены «по собственному желанию». Установлено, что в 2018–2022 годах он направлял рекомендательные письма в пользу компаний, проводивших реконструкцию и ремонт его жилого дома, в целях заключения государственных контрактов на территории района. В отношении господина Фаттахова расследуется уголовное дело о получении взятки в размере более 21 млн руб.

Кроме того, в мае 2025 года по утрате доверия был уволен бывший руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов. В октябре 2025 года СУ СКР по Татарстану направило в суд уголовное дело в отношении него.

По версии следствия, в 2018, 2019 и 2021 годах, занимая должность первого заместителя руководителя исполкома Муслюмовского района, экс-чиновник получил от восьми предпринимателей 95 тыс. руб. за размещение торговых палаток. Кроме того, в 2024 году, уже будучи руководителем Актанышского исполкома, он получил от представителя одной из фирм взятку на сумму более 1 млн руб. в виде материалов и монтажа витражей и входных групп в здании магазина своей супруги в селе Муслюмово — за содействие в заключении подрядных договоров на объектах района и их своевременную оплату.

Ранее замначальника управление раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов отмечал, что в 2025 году в республике в связи с утратой доверия были уволены 13 государственных и муниципальных служащих. По состоянию на март 2026 года в общероссийском реестре лиц, уволенных по этому основанию, числится 46 татарстанцев.

Анар Зейналов