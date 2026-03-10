В Татарстане разработали ИИ для анализа медицинских снимков

В Университете Иннополис создали ИИ-систему «Инновит», которая анализирует медицинские изображения, находит патологии и автоматически формирует их текстовое описание. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Для обучения модели использовали более 100 тыс. медицинских снимков. Система может работать с КТ, МРТ, рентгеном, УЗИ и маммографией.

Разработчики отмечают, что система способна одновременно выявлять патологии, выделять зоны изменений и помогать врачам-рентгенологам в диагностике. В дальнейшем модель планируют дообучить и интегрировать с языковыми ИИ-моделями для более точного анализа данных пациентов.

