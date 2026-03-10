Движение транспорта по мосту в поселке Северка закроют до 2029 года

С 20 марта 2026 года по 20 марта 2029 года закроют движение всех видов транспорта по мосту через реку Решетка в поселке Северка Екатеринбурга, сообщили в городской администрации. Причиной стало аварийное состояние бесхозного объекта, что делает передвижение по нему опасным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонтные работы начнутся только после того, как мост будет принят на баланс муниципалитета. В период закрытия на участке установят дорожные знаки, информирующие об ограничении движения.

В мэрии уточняют, что мост находится на ул. Гагарина вдали от центра поселка и ведет в лесной массив. Он не используется в системе активного транспортного движения.

Информация о текущих дорожных перекрытиях в Екатеринбурге доступна на информационной карте на Официальном портале города.