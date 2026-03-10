Розничная торговля в Волгоградской области выросла на 6,6%

В январе 2026 года оборот розничной торговли в Волгоградской области достиг 61,6 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 6,6%. Такие данные приводит Волгоградстат.

Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Анализ структуры потребительского спроса показывает, что локомотивом роста стали непродовольственные товары. На их приобретение жители региона потратили 35,5 млрд руб. (на 11,2% больше год к году). Расходы на продукты питания, напитки и табак выросли скромнее — на 0,7%, составив 26,1 млрд руб. В структуре оборота доля продовольственного сектора занимает 42,4%, тогда как непродовольственного — 57,6%.

Драйвером отрасли остаются крупные сетевые структуры. На долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, пришлось 66,1% всего товарооборота. Вклад малого и среднего бизнеса, а также самозанятых оценивается в 30,5%. При этом рынки и ярмарки занимают 3,4% в общем объеме продаж.

Нина Шевченко