«Водоканал» завершил работы по реконструкции водопровода на Богатырском проспекте

Завершились паботы по реконструкции участка водопровода на Богатырском проспекте протяженностью 2,6 км — от Гаккелевской улицы до Коломяжского проспекта, сообщает пресс-служба Смольного.

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в процессе реконструкции водопровода на Богатырском проспекте

Фото: Пресс-служба Смольного

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» переложили сети с использованием современных отечественных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, которые отличаются высокой механической прочностью, устойчивостью к коррозии и рассчитаны на 100 лет службы.

Работы велись с 2024 года преимущественно открытым способом поэтапно, что позволило минимизировать неудобства для жителей и ограничения для транспорта. Восстановить благоустройство планируют до конца текущего года.

Реконструкция сетей позволила повысить качество и надежность водоснабжения для более чем 100 тыс. жителей одного из крупнейших районов города. Всего в 2025 году в Петербурге построили, реконструировали и отремонтировали около 85 км сетей водоснабжения, что более чем на 35% превышает показатель 2024 года.

