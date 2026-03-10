Опубликован список стран, где можно скачать мессенджер MAX

Регистрация в мессенджере MAX теперь доступна жителям 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Пользователи могут использовать приложение для отправки сообщений и совершения звонков, зарегистрировавшись с помощью номера телефона и проверочного кода, полученного по SMS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для доступа к сервису необходимо скачать приложение и выбрать страну, в которой находится пользователь. Для начала общения с пользователями из других стран требуется добавление их номеров в контакты, что является частью мер безопасности. В профиле пользователя в разделе «Безопасность» доступны дополнительные функции защиты: двухфакторная аутентификация, «Безопасный режим» и «Семейная защита». Эти настройки позволяют повысить уровень защиты аккаунта.

В настоящее время список стран, где можно скачать MAX, включает Россию, Белоруссию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Грузию, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Турцию, Туркменистан, Вьетнам, ОАЭ, Кубу, Лаос, Камбоджу, Афганистан, Боливию, Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Колумбию, Гренаду, Гамбию, Индию, Ирак, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Ливан, Мьянму, Никарагуа, Пакистан, Палау, Катар, Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Танзанию.

Евгений Чернов